Повестки на временных блокпостах в Киеве - в КГГА объяснили, могут ли их там выдавать

https://racurs.ua/n190747-povestki-na-vremennyh-blokpostah-v-kieve-v-kgga-obyasnili-mogut-li-ih-tam-vydavat.html

Ракурс

Вже другий день у соціальних мережах кияни повідомляють про тимчасові блокпости по місту, де начебто містянам видають повістки. Мешканці пишуть у соціальних мережах, що повістки видавали на блокпосту біля стадіону «Спартак» та на житловому масиві Виноградар.

.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, згідно своїх функціональних повноважень, не виконують безпекових функцій. Але, згідно з чинним законодавством та правовому режиму Воєнного стану, представники ТКЦ та СП мають право здійснювати свою безпосередню діяльність на території міста Києва в дозволений законодавством спосіб, — пояснюють у пресслужбі КМВА.

Там зауважують, що їм невідомо про видавання повісток на тимчасових блокпостах.

За детальною інформацією стосовно місць та кількості вручених повісток просимо звертатися до районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, — зазначають в КМВА.

Щодо блокпостів, то як запевнили у КМВА, вони з’явилися у місті тимчасово через те, що у різних районах Києва від 25 до 28 грудня проводяться навчання.

У Центрі протидії дезінформації 26 грудня підтвердили, що інформація про повістки на нових блок-постах у Києві — фейк. Появу блокпостів на вулицях столиці також пояснюють проведенням навчань у Києві.