Российские выродки ударили по эвакуационному поезду в Херсоне

Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские ублюдки ударили по эвакуационному поезду в Херсоне
Российские выродки ударили по эвакуационному поезду в Херсонеhttps://racurs.ua/n190749-rossiyskie-vyrodki-udarili-po-evakuacionnomu-poezdu-v-hersone.htmlРакурс
Армія рф увечері 26 грудня вдарила по евакуаційному потягу на залізничному вокзалі в Херсоні.
.
Кількість жертв наразі встановлюється, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні та додав, що на місці було багато цивільних.
Внаслідок російського обстрілу залізничного вокзалу Херсона пошкоджені будівля вокзалу та рухомий склад. Декілька працівників поранені, пасажири перебувають в укритті, повідомили в «Укрзалізниці».
Очільник МВС Ігор Клименко повідомив про загибель працівника поліції на вокзалі. Він написав, що приблизно 140 цивільних на залізничному вокзалі чекали відправлення евакуаційного потягу.
В цей час ворог розпочав масований обстріл міста.
Поліцейські, які несли службу на вокзалі, терміново розпочали евакуацію людей. Всіх вдалося вивести в безпечні місця. Двом цивільним, які отримали осколкові поранення, надають медичну допомогу.
Внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Він у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Смертельне поранення отримав під час евакуації людей. Ще двоє поліцейських — в лікарні з осколковими пораненнями.
Голова ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що місто декілька годин поспіль обстрілювали з різної зброї російські нацисти.
Крім того, через російський удар по Чорнобаївці постраждали четверо людей. Двоє чоловіків, 43 та 47 років, на момент обстрілу знаходилися в автівці. Вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості.
Стан 39-річної місцевої жительки медики теж оцінюють як середньої тяжкості. Вона потрапила під обстріл у власній оселі. Також важкі травми дістав 57-річний місцевий житель.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...