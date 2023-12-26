Российские выродки ударили по эвакуационному поезду в Херсоне

Российские ублюдки ударили по эвакуационному поезду в Херсоне

https://racurs.ua/n190749-rossiyskie-vyrodki-udarili-po-evakuacionnomu-poezdu-v-hersone.html

Ракурс

Армія рф увечері 26 грудня вдарила по евакуаційному потягу на залізничному вокзалі в Херсоні.

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Кількість жертв наразі встановлюється, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні та додав, що на місці було багато цивільних.

Внаслідок російського обстрілу залізничного вокзалу Херсона пошкоджені будівля вокзалу та рухомий склад. Декілька працівників поранені, пасажири перебувають в укритті, повідомили в «Укрзалізниці».

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив про загибель працівника поліції на вокзалі. Він написав, що приблизно 140 цивільних на залізничному вокзалі чекали відправлення евакуаційного потягу.

В цей час ворог розпочав масований обстріл міста.

Поліцейські, які несли службу на вокзалі, терміново розпочали евакуацію людей. Всіх вдалося вивести в безпечні місця. Двом цивільним, які отримали осколкові поранення, надають медичну допомогу.

Внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Він у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Смертельне поранення отримав під час евакуації людей. Ще двоє поліцейських — в лікарні з осколковими пораненнями.

Голова ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що місто декілька годин поспіль обстрілювали з різної зброї російські нацисти.

Крім того, через російський удар по Чорнобаївці постраждали четверо людей. Двоє чоловіків, 43 та 47 років, на момент обстрілу знаходилися в автівці. Вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості.