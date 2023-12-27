Фиксированный тариф на электричество для украинцев продлил Кабмин

Фиксированный тариф на электричество продлил Кабмин. Фото:

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Пільгова ціна на електроенергію для населення залишиться сталою до весни наступного року.

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Кабінет міністрів України 27 грудня ухвалив рішення продовжити дію ПСО (покладання особливих обов’язків на постачальників енергоресурсів) на електроенергію до кінця квітня 2024 року. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Заявлялося, що для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт/год. Це дозволить не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону.

Шмигаль запевнив, що енергетика України успішно проходить грудень. Вже протягом кількох днів знижується добовий максимум споживання електроенергії. Нинішньої генерації достатньо для забезпечення світла і тепла в оселях українців та для роботи підприємств.

Прем'єр додав, що за останній тиждень Україна двічі надавала аварійну допомогу Польщі, приймаючи додатковий обсяг електроенергії.

Нагадаємо, у вересні в НАК «Нафтогаз України» заявили, що у 2023 році газовики зробили рекордну кількість нових свердловин. Цю зиму в «Нафтогазі» планують пройти за рахунок газу українського видобутку.