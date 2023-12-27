Оккупанты начали направлять колонны зерновозов в Керчь после удара по порту Феодосии. Фото:

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Російські окупанти в Криму почали перекидати вантажівки з зерном з порту Феодосії до Керчі.

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Після атаки на феодосійський порт на місцевій об’їзній дорозі зафіксували велику колону зерновозів, яка була сформована за напрямком в окуповану Керч. Про це 27 грудня повідомила «Радіо Свобода».

Зазначається, що через морський порт Феодосії загарбники відвантажували партії зерна, зокрема, балкери під іноземними прапорами. З Феодосії країна-агресор експортувала зерно з окупованих територій України.

У листопаді Центр національного спротиву повідомляв, що через порти тимчасово окупованого Криму росіяни вивозять крадене українське зерно до Сирії та Ірану. Окупанти забирають зерно у місцевих фермерів за фіксованою ціною, яка менше ринкової, а згодом перепродує за ринковою ціною.

Російська влада публічно підтверджувала, що вивозить українське зерно з окупованих територій до анексованого Криму.

Нагадаємо, вночі 26 грудня тактична авіація Повітряних сил ЗСУ атакувала крилатими ракетами Storm Shadow та SCALP російський великий десантний корабель «Новочеркаськ», який прибув до порту Феодосії. На цьому ВДК було приблизно 70 осіб, включно зі 57 членами екіпажу.

Джерело: «Радіо Свобода»