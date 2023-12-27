Украина разрабатывает собственные гибридные системы ПВО и РЭБ. Фото:

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Україна займається розробкою та виготовленням власних систем протиповітряної оборони.

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Перші системи гібридної ППО типу FrankenSAM українські військові вже використовують на полі бою. Ці системи — «великі», «складні», «дорогі», «довгі» вже показали свої результати цієї зими. Про це 27 грудня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив на брифінгу «Результати діяльності Мінстратегпрому та Укроборонпрому за 2023 рік», передає «Суспільне».

Перші рішення з портфеля проектів FrankenSAM вже працюють на полі бою. Коли ми були в США з міністром оборони, то спостерігали системи, які розробляються спільно українськими та американськими компаніями. Та водночас сьогодні працюють у нас на лінії фронту. Вони можуть захищати об'єкти критичної інфраструктури, — зазначив він.

Камишін також додав, що державні українські підприємства вже виробляють системи радіоелектронної боротьби для потреб ЗСУ. Це великі системи та РЕБ окопного типу. Міністр висловив упевненість, що перші контрактації вже пішли в цьому плані можливості держави достатні.

Нагадаємо, на початку зими Міністерство оборони допустило до експлуатації комплекс радіоелектронної боротьби, який використовується для боротьби з усіма типами ворожих БПЛА й здатен подавляти сигнали управління, передачі даних супутникової навігації GPS, ГЛОНАСС, Galileoі Beidou.

Джерело: «Суспільне»