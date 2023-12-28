Российские корабли из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: sparkmedia.com.ua

https://racurs.ua/n190784-rossiyskaya-gruppirovka-v-chernom-more-vozrosla-do-shesti-korabley-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 28 грудня, росія розмістила шість кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, серед яких два носії «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — сім суден, з них три рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 13 суден, з них п’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Нагадаємо, станом на ранок вчорашнього дня, 27 грудня, у Чорному морі перебували чотири російські кораблі.