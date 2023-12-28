Украина в любом случае получит 50 млрд евро от ЕС - заявление МИД Германии

https://racurs.ua/n190805-ukraina-v-lubom-sluchae-poluchit-50-mlrd-evro-ot-es-zayavlenie-mid-germanii.html

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МЗС Німеччини 28 грудня пообіцяло, що Україна «у будь-якому випадку» отримає 50 млрд євро від ЄС.

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З такою заявою сьогодні виступив представник міністерства закордонних справ ФРН. За його словами, у Берліні впевнені, що ЄС продовжить підтримувати Україну «у будь-якому разі», попри опір Угорщини.

Нам як федеральному уряду ясно, що, на наш погляд, програма допомоги для України залишається найкращим і найбільш довговічним рішенням, — сказав він, маючи на увазі план створення нового фінансового інструменту Ukraine Facility.

Він має на увазі закріплення виділення 50 млрд євро для Києва у майбутніх бюджетах ЄС.

На нещодавньому саміті ЄС у Брюсселі вето на створення такого фонду наклала Угорщина. Тож у січні у Брюсселі пройде спеціальний саміт для повторного розгляду цього питання.

Як обійти Угорщину?

Раніше про те, що Євросоюз може обійти вето Угорщини на економічну підтримку України, переспрямувавши на допомогу Києву 80 млрд євро зі свого стабілізаційного фонду, заявив глава центробанку Фінляндії та колишній єврокомісар Оллі Рен в інтерв’ю агентству Bloomberg.

Саме перенаправлення мільярдів, які в основному знерухомлені у Європейському стабілізаційному механізмі, може стати «планом Б» у справі допомоги Україні.

Мене дуже турбує роз'єднаність Європи і вето Угорщини. Більше зволікати не можна, інші 26 країн ЄС повинні швидко скоординуватися і підготувати «план Б» без згоди Угорщини, яка, схоже, хоче йти своїм шляхом, — заявив Рен.

Європейський стабілізаційний механізм було створено 2012 року, коли Оллі Рен був єврокомісаром з економіки, як фонд допомоги країнам зони євро, які зіткнулися із серйозними фінансовими проблемами.

У фонді лежать понад 80 млрд євро, а крім того, за словами його директора П'єра Граменья, він має у своєму розпорядженні приблизно 620 млрд євро капіталу «до запитання», гарантованого країнами союзу.

Резервний варіант № 2

Про те, що Євросоюз готує резервний план на 20 млрд євро для України на випадок вето Угорщини, пише й FT.

Наразі найбільш практичним способом обійти вето прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбана, якщо він його застосує на саміті 1 лютого, вважається модель фінансування за кошти боргу.

Вона передбачатиме надання країнами Євросоюзу гарантій до бюджету ЄС на суму до 20 млрд євро, що дозволить Європейській Комісії запозичити на ринках капіталу в інтересах Києва до 20 млрд.

Деталі механізму ще обговорюються, а остаточна сума буде визначена відповідно до потреб України. Подібна схема використовувалась у 2020 році під час пандемії COVID-19, коли Єврокомісія надала до 100 млрд євро фінансування країнам ЄС.

Такий варіант не вимагатиме гарантій та одностайної підтримки від усіх 27 держав-членів ЄС і дозволить обійти ймовірне вето Угорщини.

Упевненість Кулеби

Питання про надання чотирирічної фінансової допомоги Україні від ЄС вирішене, але його відкладено на певний час, щоб подолати вето Орбана. Якщо цього не станеться, рішення приймуть без Угорщини, — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.