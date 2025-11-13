Новости
Ракурс
Украина получила новый транш помощи в ЕС, фото:

Украина получила 5,9 млрд евро от ЕС — Свириденко

13 ноя 2025, 14:12
Україна отримала від Євросоюзу 5,9 млрд євро.

Про це сьогодні, 13 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, від ЄС отримані такі кошти:

  • 4,1 млрд євро у межах механізму ERA Loans — завершальний транш у рамках програми на 18 млрд євро, профінансованої з прибутків від заморожених російських активів;
  • 1,8 млрд євро у межах програми Ukraine Facility — програми фінансової підтримки України, за якою Україна отримує кошти за виконання взятих євроінтеграційних зобов’язань та реформ.

Обидва рішення — результат стратегічного партнерства та довіри між Україною та Європейським Союзом, — наголосила Свириденко. — Вдячна Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Єврокомісарам Валдісу Домбровскісу та Марті Кос за лідерство й непохитну підтримку України.

Прем'єр додала, що допомога від ЄС дозволяє Україні зберегти макрофінансову стабільність навіть в умовах найбільшої з часів Другої світової війни у Європі.

Ці кошти про врятовані життя, відновлену інфраструктуру, зміцнену економіку. Це означає, що більше внутрішніх ресурсів ми можемо спрямовувати на головне — оборону, — наголосила вона.

Источник: Ракурс


