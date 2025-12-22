Украина получила от Европы транш в размере 2,3 млрд. евро. Фото:

https://racurs.ua/n211016-ukraina-poluchila-ot-evropy-transh-v-razmere-2-3-mlrd-evro.html

Ракурс

Транш прямої бюджетної допомоги від Європейського Союзу отримала Україна.

Сьогодні, 22 грудня, до державного бюджету перерахували близько 2,3 млрд євро за програмою Ukraine Facility. Це шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I Інструменту. Європейські гроші спрямують на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Заявляється, що для отримання цього траншу Україна виконала вісім реформаційних кроків, необхідних для виділення шостого траншу та один крок, який був передбачений ще в рамках четвертого траншу.

Підтримка в рамках Ukraine Facility є ключовою для зміцнення макрофінансової стабільності України та безперебійного функціонування державного управління в умовах війни. Успішне виконання понад 60 кроків Плану України підтверджує нашу відданість реформам, відновленню та руху до членства в Європейському Союзі, — заявив глава Мінфіну Сергій Марченко.

Як відомо, Ukraine Facility є програмою фінансової підтримки України від ЄС у розмірі 50 млрд євро впродовж 2024−2027 років. Ці гроші європейці виділили на забезпечення макроекономічної стабільності країни, відбудову, модернізацію країни та поглиблення євроінтеграції України.

Нагадаємо, 13 листопада Україна отримала від Євросоюзу 5,9 млрд євро. У межах механізму ERA Loans надійшло 4,1 млрд євро, а 1,8 млрд євро перерахували у межах програми Ukraine Facility.