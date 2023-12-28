Главнокомандующий армией Нидерландов заявил, что его страна должна готовиться к войне с россией

https://racurs.ua/n190806-niderlandy-doljny-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey-zayavil-glavnokomanduuschiy-armiey.html

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Головнокомандувач армії Нідерландів заявив, що країна та суспільство мають готуватися до війни з росією.

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За словами Мартіна Вайнена, який 1 січня 2024 року йде у відставку, Гаага повинна слідувати прикладу Швеції, Фінляндії та країн Балтії, адже вони межують з рф або знаходяться близько до неї, тому краще підготовлені до початку війни.

Нідерланди мають зрозуміти, що все суспільство має бути готовим до того, що щось піде не так. Ми не повинні думати, що наша безпека гарантована лише тому, що знаходимося за 1500 кілометрів від них, — зазначив Вайнен, додавши, що у цивільного населення мають бути запаси їжі та питної води на випадок надзвичайних ситуацій.

Топ-генерал попередив, що рф продовжує ставати сильнішою, тому сильна армія необхідна як стримувальний фактор.