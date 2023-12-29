Разрушение в Одессе. Фото: Одесская ОВА

https://racurs.ua/n190823-raketnyy-udar-pogibli-ludi-v-kieve-odesse-i-zaporoje.html

Ракурс

Російський ракетний удар 29 грудня призвів до смертей мирних українців.

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Станом на 10.13 в столиці виявили одного загиблого, ще 18 осіб дістали поранення. Пошкоджена будівля станції метро Лук’янівська. У Подільському районі загорівся склад на площі орієнтовно 3 тис. кв м, а у Святошинському районі загорілися незаселена багатоповерхівка та три автомобілі. У Шевченківському районі горів недобудований бізнес-центр, складські приміщення та пошкоджено житловий будинок. В Дарницькому районі було пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок. Про це повідомили в КМВА.

Одеса теж постраждала внаслідок російської агресії. Після нічної атаки дронами, зранку росіяни нанесли по Одесі ракетний удар. Як повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер, ворог поцілив у житлові будинки мирних жителів. Внаслідок атаки двоє одеситів загинули, а 15 осіб дістали поранення. Двоє дітей шести на восьми дітей дістали поранення.

Ворожі «Шахеди» влучили в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури в Одеському районі, а в Одесі уламками збитого БПЛА було пошкоджено багатоповерхівку.

А в Запоріжжі внаслідок ударів двоє осіб загинули, 10 дістали поранення. Під завалами одного з пошкоджених об'єктів можуть перебувати люди. Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що цілями ворога стали території кількох компаній міста.

Одна з ракет зруйнувала приватний будинок, а вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російська федерація під час ракетного удару по Україні 29 грудня випустила приблизно 110 ракет. Ворог застосовував «Кинджали», С-300, крилаті ракети Х-101/Х-505, БПЛА.