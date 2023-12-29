В ВСУ отчитались о сбитии целей. Фото: ОП

https://racurs.ua/n190824-samaya-massirovannaya-ataka-s-vozduha-vozdushnye-sily-otchitalis-ob-unichtojenii-celey.html

Ракурс

Наймасовішу атаку з повітря 29 грудня завдала по Україні російська федерація.

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Ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. Атака розпочалася з нальоту «шахедів», які окупанти запустили з північного та південно-східного напрямку. Загадом ворог атакував українську територію 36-ма ударними БПЛА Shahed-136/131. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Близько 3.00 ворог підняв у повітря стратегічну авіацію — бомбардувальники Ту-95МС. Близько 6.00 18 літаків запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

А з Курської області близько 5.00 дальні бомбардувальники Ту-22М3 випустили вісім крилатих ракети Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей.

Водночас Харків був під ударами російських зенітних керованих ракета С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії — С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей рф.

Крім того, у повітрі були й п’яти винищувачів МіГ-31К, які о 6.30 випустили п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із Астраханської області.

А літаки тактичної авіації Су-35 здійснили пусти чотирьох протирадіолокаційних ракет Х-31П та однієї Х-59.

Попередні результати свідчать, що росіяни 29 грудня застосували проти України 158 різних ракет та «Шахедів». ППО зуміла знищити 114 повітряних цілей: 27 ударних БПЛА та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Нагадаємо, масований російський ракетний удар 29 грудня призвів до загибелі мирних людей у багатьох містах. Влада повідомила про жертв атаки в Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові та Запоріжжі.