россия начала оснащать «Шахеды» новыми двигателями. Фото:

https://racurs.ua/n190829-rossiya-moderniziruet-shahedy-novymi-dvigatelyami-isw.html

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Модернізовувати ударні безпілотники Shahed-131/136 взялася російська федерація.

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На ці дрони-камікадзе ворог встановлює реактивні двигуни. Напередодні російські ЗМІ поширили зображення крупним планом іранського безпілотника Shahed-238. Це реактивна версія дрону Shahed-131/136, який російські війська широко використовують в Україні, та зображення якого іранські джерела спочатку оприлюднили у листопаді 2023 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому американські експерти поки не мають підтвердження того, що окупанти застосовують Shahed-238 проти України. Раніше були припущення, що агресор застосував ці БПЛА під час атаки на Київ 25 листопада.

Також в ISW повідомили, що Повітряно-космічні сили рф у 2024 році планують оснастити усі свої винищувачі п’ятого покоління Су-57 новими двигунами другого ступеня.

Нагадаємо, на початку грудня британська розвідка повідомляла, що росія намагається вдосконалити конструкції БПЛА на основі досвіду експлуатації. А в листопаді було виявлено збитий безпілотник, оснащений українською SIM-картою та 4G-модемом.