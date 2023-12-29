В Киеве мужчина сел в горящее авто, чтобы спасти другие машины

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У Києві чоловік під час російської ракетної атаки уранці 29 грудня врятував припарковані поруч автівки.

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Василь Андрійович зі Святошинського району попри опіки відмовився від госпіталізації:

Як буде гірше — так піду, — сказав він для «Радіо Свобода».

За словами чоловіка, він почув, як у районі стоянки впали уламки й одразу ж побіг туди. Свою машину він вирішив відігнати до мийки, щоб вогонь із неї не перекинувся на інші автомобілі. Чоловік отримав опіки, але від допомоги медиків відмовився.