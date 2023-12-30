россия ночью запустила по Украине десяток «Шахедов», было пять прилетов. Фото:

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Ракурс

Нова атака дронів по Україні була здійснена російською федерацією у ніч на 30 грудня.

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Ворог застосував 10 ударних дронів типу Shahed-136/131. Протиповітряна оборона знищила п’ять безпілотників. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 30 грудня.

А керівник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зазначила, що ППО на півдні збили два ударні безпілотники над Херсонщиною та ще один — на Миколаївщині. Два «Шахеди» приземлили на Хмельниччині.

Влучання «Шахедів» прийшлися, все ж таки, переважно по тих населених пунктах, де вже майже все зруйновано.

Не вдалося уникнути влучань, бо дуже рясно ворог сипав цими баражувальними снарядами, — зазначила вона.

Нагадаємо, вночі та вранці 29 грудня російські війська 122 ракетами та 36 дронами атакували міста-мільйонники Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя, а також Смілу та Конотоп. Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. ППО збила 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів.