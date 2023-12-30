россия усилила армию на 130 тыс. человек за счет срочников. Фото:

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Осінній призов 2023 року завершився по всій території російської федерації вчора, 29 грудня.

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Призов виконувався згідно з указом диктатора володимира путіна від 29 вересня про призов. На строкову службу призвали 130 тис. осіб. Більшість призовників зарахували до навчальних з'єднань та військових частин. Натомість були звільнені призовники осіннього призову 2022 року. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російська диктатура переконувала, що призовників нібито не будуть направляти до тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Запорізької чи Херсонської областей або залучати для участі в бойових діях в Україні.

За інформацією аналітиків, з перших місяців повномасштабного вторгнення рф в Україну, солдати строкової служби не брали участі в бойових діях. Однак ці призовники охороняють державний кордон росії з Україною.

В ISW вважають, що російське командування навряд чи буде використовувати призовників для участі в бойових діях в Україні через побоювання, що це може викликати невдоволення всередині країни.

Нагадаємо, у грудні білоруські Збройні сили за підтримки російського військового командування розгорнули кілька батальйонів і тактичних груп у Брестській та Гомельській областей.