Потери россии в войне против Украины к 2025 году спрогнозировали британцы. Фото:

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Прогноз військових втрат росії до кінця наступного року спрогнозувала британська розвідка.

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У 2023 році середні щоденні втрати росіян в особовому складі, вбитими й пораненими, зросли до майже 300 на день, що більше, ніж торік. Якщо темпи щоденних втрат рф у війні з Україною будуть постійними, то до 2025 року країна-агресор втратить щонайменше вбитими та пораненими 500 тис. солдатів, офіцерів та найманців. Про це 30 грудня Міністерство оборони Великої Британії повідомило у соцмережі X.

Це зростання щоденних втрат, про які повідомляє українська сторона, майже напевно є свідченням деградації російських сил і їхнього перетворення на «масову армію» нижчої якості та більшої кількості після «часткової мобілізації» резервістів у вересні 2022 року, — йдеться у повідомленні.

Британська розвідка вважає, що росії необхідно буде 5−10 років для того, щоб відновити в Збройних силах високопрофесійні та досвідчені підрозділи.

В оборонному відомстві нагадали, що за дев’ять років війни в Афганістані СРСР втратив приблизно 70 тис. осіб.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила орієнтовно 358 тис. 270 осіб. Також на фронті було знищено 5 тис. 969 танків, 11 тис. 53 бойових броньованих машин, 8 тис. 434 артилерійські системи, 329 літаків, 324 гелікоптери, 23 кораблі та субмарини.