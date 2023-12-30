Полиция будет задерживать нарушителей комендантского часа

https://racurs.ua/n190872-v-novogodnuu-noch-narushiteley-komendantskogo-chasa-budut-zaderjivat-policiya.html

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У новорічну ніч правоохоронці затримуватимуть порушників комендантської години.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський, повідомляє агентство «РБК-Україна».

За його словами, затриманих доставлятимуть до відділків поліції.

Щоб встановити, що сталося в житті кожного громадянина, який свідомо пішов з порушенням комендантської години. Також цими людьми дуже цікавляться наші центри комплектування, — наголосив він.

Серединський зазначив, що комендантську годину в Україні скасовувати не будуть, а поліція посилить заходи безпеки по всій країні. Зокрема, заходи будуть стосуватися масового перебування громадян у громадських місцях.

Він додав, що порядок на Новий рік забезпечуватимуть близько 30 тис. поліцейських.

Джерело: «РБК-Україна»