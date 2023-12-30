В Одессе выросло количество жертв российской ракетной атаки 29 декабря

Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по Украине, фото: горсовет Одессы
В Одессе выросло количество жертв российской ракетной атаки 29 декабряhttps://racurs.ua/n190871-v-odesse-vyroslo-kolichestvo-jertv-rossiyskoy-raketnoy-ataki-29-dekabrya.htmlРакурс
В Одесі зросла до п’яти кількість жертв масованої ракетної атаки, здійсненої рашистами вчора, 29 грудня.
.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Одеської міської ради.
Стало відомо, що у лікарні помер ще один постраждалий від вчорашньої атаки на місто. Лікарі робили все можливе, аби врятувати життя 77-річного чоловіка, однак його організм не витримав, — вказано в повідомленні.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що померлий отримав тяжкі поранення внаслідок влучання ворожої ракети по триповерховому будинку у середмісті Одеси.
Нагадаємо, вранці 29 грудня росіяни понад сотнею ракет та десятками дронів атакували низку регіонів України.
Читайте также
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...