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Рашисты 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по Украине, фото: горсовет Одессы

В Одессе выросло количество жертв российской ракетной атаки 29 декабря

30 дек 2023, 18:57
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В Одесі зросла до п’яти кількість жертв масованої ракетної атаки, здійсненої рашистами вчора, 29 грудня.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Одеської міської ради.

Стало відомо, що у лікарні помер ще один постраждалий від вчорашньої атаки на місто. Лікарі робили все можливе, аби врятувати життя 77-річного чоловіка, однак його організм не витримав, — вказано в повідомленні.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що померлий отримав тяжкі поранення внаслідок влучання ворожої ракети по триповерховому будинку у середмісті Одеси.

Нагадаємо, вранці 29 грудня росіяни понад сотнею ракет та десятками дронів атакували низку регіонів України.

Источник: Ракурс


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