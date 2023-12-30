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Ракурс
Последствия российских обстрелов Семеновки, фото: Нацполиция

Рашисты обстреляли Семеновку на Черниговщине, более 30 домов повреждены (ФОТО)

30 дек 2023, 18:37
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Російські війська сьогодні, 30 грудня, близько 15.00 обстріляли Семенівку Новгород-Сіверського району Чернігівської області.


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В результаті загинув 32-річний місцевий житель. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Крім того, в результаті обстрілу пошкоджені понад 30 будинків та інша цивільна інфраструктура.

Наслідки російського обстрілу Семенівки, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


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