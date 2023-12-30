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Українські прикордонники на Запорізькому напрямку за допомогою антидронової рушниці знешкодили шість ворожих FPV-дронів.
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Про це сьогодні, 30 грудня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідні фото.
Під дією антидронової рушниці один безпілотник здетонував у повітрі, три — розірвалися на шматки, ще два — вдалося приземлили майже неушкодженими, — вказано в повідомленні.
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