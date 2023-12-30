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Ракурс
Антидроновое ружье помогло уничтожить вражеские дроны, фото: ГПСУ

Шесть вражеских FPV-дронов уничтожили пограничники на Запорожском направлении (ФОТО)

30 дек 2023, 17:58
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Українські прикордонники на Запорізькому напрямку за допомогою антидронової рушниці знешкодили шість ворожих FPV-дронів.


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Про це сьогодні, 30 грудня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідні фото.

Під дією антидронової рушниці один безпілотник здетонував у повітрі, три — розірвалися на шматки, ще два — вдалося приземлили майже неушкодженими, — вказано в повідомленні.

Антидронова рушниця допомогла знищити ворожі дрони, фото: ДПСУ

Источник: Ракурс


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