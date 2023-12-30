Антидронова рушниця допомогла знищити ворожі дрони, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n190869-shist-vorojyh-fpv-droniv-znyschyly-prykordonnyky-na-zaporizkomu-napryamku-foto.html

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Українські прикордонники на Запорізькому напрямку за допомогою антидронової рушниці знешкодили шість ворожих FPV-дронів.

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Про це сьогодні, 30 грудня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідні фото.