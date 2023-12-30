В Киеве выросло число погибших. Фото: МВД

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Зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російського ракетного удару 29 грудня.

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Атака на столицю, що була здійснена агресором напередодні, стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців. З-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі дістали вже 16 тіл. Рятувальники продовжують працювати й до 31 грудня розбиратимуть завали. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Столичний градоначальник додав, що 1 січня в Києві оголошене днем жалоби.

Нагадаємо, вночі та вранці 29 грудня російські війська 122 ракетами та 36 дронами атакували міста-мільйонники Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя, а також Смілу та Конотоп. Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. ППО збила 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів.