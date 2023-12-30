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Ракурс
Зросла кількість загиблих у Києві. Фото: ДСНС

Кількість загиблих у Києві зросла до 13 осіб

30 гру 2023, 11:19
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Зросло число жертв внаслідок російського ракетного удару по Києву 29 грудня.


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Станом на сьогоднішній ранок у столиці внаслідок вчорашньої збройної агресії рф загинули вже 13 осіб. Тіла загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Про це 30 грудня міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram.

За словами мера, постраждали внаслідок прильотів 32 осіб. Із них 17 осіб перебувають в стаціонарах столичних медичних закладах.

Нагадаємо, вночі та вранці 29 грудня російські війська 122 ракетами та 36 дронами атакували міста-мільйонники Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя, а також Смілу та Конотоп. Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. ППО збила 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів.

Ввечері 29 грудня було відомо про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок масованого удару.

Джерело: Ракурс


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