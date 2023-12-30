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Потужний вибух прогримів у Севастополі. Фото:

Потужний вибух прогримів у Севастополі — ворог заявив про атаку надводного дрона

30 гру 2023, 10:50
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Сильний вибух у Севастополі 30 грудня чули місцеві мешканці.


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Гучно близько 8.44. У центральній частині міста затремтіли вікна, стверджують місцеві пабліки. Окупаційна влада заявила про атаку надводного безпілотника. Російські бойовики нібито відбили спробу атаки з моря. Про це заявив так званий губернатор Михайло Разважаєв.

За словами окупанта, за 3 км від Севастопольської бухти у відкритому морі був «нейтралізований» надводний БПЛА. Поцілити по ньому росіяни нібито змогли з вертольотів.

Нагадаємо, російська диктатура пожалілася на масовану атаку безпілотників. Ворог заявив, що ППО нібито збила 32 дрони над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей. Також поскаржився на обстріл Бєлгородської області з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: Ракурс


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