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Наслідки вибухів у Бєлгороді. Фото: baza
Понад 30 дронів та РСЗВ атакували п’ять областей рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190850-ponad-30-droniv-ta-rszv-atakuvaly-p-yat-oblastey-rf-video.htmlРакурс
Низка вибухів прогриміла вночі 30 грудня у чотирьох регіонах російської федерації.
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Влада країни-агресора поскаржилася на масовану атаку безпілотників. Російська ППО нібито збили 32 дрони над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей. Таку заяву Міністерство оборони російської федерації оприлюднило у Telegram.
Також Міноборони рф заявило про обстріл Бєлгородської області реактивними системами залпового вогню. Окупанти похвалилися про «знищення» 13 реактивних снарядів у повітрі. Диктатура традиційно в атаці звинуватила Україну.
Губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков заявив, що один зі снарядів влучив у приватний будинок в Бєлгороді. Там нібито загинув чоловік. Ще четверо осіб були, як стверджує він, поранені.
Нагадаємо, 15 грудня в російському Курську прогриміла низка вибухів. Російська диктатура заявила нібито про наліт безпілотників та роботу протиповітряної оборони в регіоні. Окупанти похвалилися «збиттям» чотирьох дронів.
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