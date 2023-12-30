Наслідки вибухів у Бєлгороді. Фото: baza

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Низка вибухів прогриміла вночі 30 грудня у чотирьох регіонах російської федерації.

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Влада країни-агресора поскаржилася на масовану атаку безпілотників. Російська ППО нібито збили 32 дрони над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей. Таку заяву Міністерство оборони російської федерації оприлюднило у Telegram.

Також Міноборони рф заявило про обстріл Бєлгородської області реактивними системами залпового вогню. Окупанти похвалилися про «знищення» 13 реактивних снарядів у повітрі. Диктатура традиційно в атаці звинуватила Україну.

Губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков заявив, що один зі снарядів влучив у приватний будинок в Бєлгороді. Там нібито загинув чоловік. Ще четверо осіб були, як стверджує він, поранені.

Нагадаємо, 15 грудня в російському Курську прогриміла низка вибухів. Російська диктатура заявила нібито про наліт безпілотників та роботу протиповітряної оборони в регіоні. Окупанти похвалилися «збиттям» чотирьох дронів.