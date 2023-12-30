Ворожі Shahed знищили адміністративну будівлю в Херсоні. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n190854-voroji-shahed-znyschyly-administratyvnu-budivlu-v-hersoni-video.html

Ракурс

Херсон вночі 30 грудня був під атакою російських дронів-камікадзе.

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Російські БПЛА типу Shahed влучили по адміністративній будівлі. Внаслідок влучань вона була знищена практично вщент. А в навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна. Інформація про постраждалих жителів міста не надходила. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Херсон. Вночі місто було під ударом російсько-іранських дронів типу Shahed, — йдеться у повідомленні.

Прокудін додав, що за минулу добу росіяни здійснили 108 обстрілів, випустивши 536 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, ЗУ-23−2, авіації та БПЛА, з них — вісім дронів «Shahed».

По місту Херсон армія рф випустила 24 снаряди. Були влучання у житлових кварталах населених пунктів області, гуманітарний штаб у Бериславському районі, об'єкт критичної інфраструктури, гуртожиток та організацію з обслуговування ліфтів у Херсоні. П’ятеро осіб дістали поранення.

У ДСНС повідомили, що в Херсоні горіла адмінбудівля, легковий автомобіль, господарчі споруди та гаражне приміщення. Ще одна пожежа гаражного приміщення виникла в населеному пункті Дар’ївськоі громади.

Нагадаємо, ворог застосував 10 ударних дронів типу Shahed-136/131. Протиповітряна оборона знищила п’ять безпілотників. ППО на півдні збили два ударні дрони над Херсонщиною та ще один — на Миколаївщині. Два «Шахеди» приземлили на Хмельниччині.