Мощный взрыв прогремел в Севастополе. Фото:

https://racurs.ua/n190855-moschnyy-vzryv-progremel-v-sevastopole-vrag-zayavil-ob-atake-nadvodnogo-drona.html

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Сильний вибух у Севастополі 30 грудня чули місцеві мешканці.

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Гучно близько 8.44. У центральній частині міста затремтіли вікна, стверджують місцеві пабліки. Окупаційна влада заявила про атаку надводного безпілотника. Російські бойовики нібито відбили спробу атаки з моря. Про це заявив так званий губернатор Михайло Разважаєв.

За словами окупанта, за 3 км від Севастопольської бухти у відкритому морі був «нейтралізований» надводний БПЛА. Поцілити по ньому росіяни нібито змогли з вертольотів.

Нагадаємо, російська диктатура пожалілася на масовану атаку безпілотників. Ворог заявив, що ППО нібито збила 32 дрони над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей. Також поскаржився на обстріл Бєлгородської області з реактивних систем залпового вогню.