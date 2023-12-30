Ракурсhttps://racurs.ua/
Мощный взрыв прогремел в Севастополе. Фото:
Мощный взрыв прогремел в Севастополе — враг заявил об атаке надводного дронаhttps://racurs.ua/n190855-moschnyy-vzryv-progremel-v-sevastopole-vrag-zayavil-ob-atake-nadvodnogo-drona.htmlРакурс
Сильний вибух у Севастополі 30 грудня чули місцеві мешканці.
.
Гучно близько 8.44. У центральній частині міста затремтіли вікна, стверджують місцеві пабліки. Окупаційна влада заявила про атаку надводного безпілотника. Російські бойовики нібито відбили спробу атаки з моря. Про це заявив так званий губернатор Михайло Разважаєв.
За словами окупанта, за 3 км від Севастопольської бухти у відкритому морі був «нейтралізований» надводний БПЛА. Поцілити по ньому росіяни нібито змогли з вертольотів.
Нагадаємо, російська диктатура пожалілася на масовану атаку безпілотників. Ворог заявив, що ППО нібито збила 32 дрони над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей. Також поскаржився на обстріл Бєлгородської області з реактивних систем залпового вогню.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...