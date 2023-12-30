Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Семенівки, фото: Нацполіція

Рашисти обстріляли Семенівку на Чернігівщині, понад 30 будинків пошкоджено (ФОТО)

30 гру 2023, 18:37
999

Російські війська сьогодні, 30 грудня, близько 15.00 обстріляли Семенівку Новгород-Сіверського району Чернігівської області.


.

В результаті загинув 32-річний місцевий житель. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Крім того, в результаті обстрілу пошкоджені понад 30 будинків та інша цивільна інфраструктура.

Наслідки російського обстрілу Семенівки, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів