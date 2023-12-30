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Наслідки російського обстрілу Семенівки, фото: Нацполіція
Рашисти обстріляли Семенівку на Чернігівщині, понад 30 будинків пошкоджено (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190870-rashysty-obstrilyaly-semenivku-na-chernigivschyni-ponad-30-budynkiv-poshkodjeno-foto.htmlРакурс
Російські війська сьогодні, 30 грудня, близько 15.00 обстріляли Семенівку Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
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В результаті загинув 32-річний місцевий житель. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Крім того, в результаті обстрілу пошкоджені понад 30 будинків та інша цивільна інфраструктура.
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