В Одесі зросла кількість жертв російської ракетної атаки 29 грудня

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Рашисти 29 грудня завдали масованого ракетного удару по Україні, фото: міськрада Одеси
В Одесі зросла кількість жертв російської ракетної атаки 29 грудняhttps://racurs.ua/ua/n190871-v-odesi-zrosla-kilkist-jertv-rosiyskoyi-raketnoyi-ataky-29-grudnya.htmlРакурс
В Одесі зросла до п’яти кількість жертв масованої ракетної атаки, здійсненої рашистами вчора, 29 грудня.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Одеської міської ради.
Стало відомо, що у лікарні помер ще один постраждалий від вчорашньої атаки на місто. Лікарі робили все можливе, аби врятувати життя 77-річного чоловіка, однак його організм не витримав, — вказано в повідомленні.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що померлий отримав тяжкі поранення внаслідок влучання ворожої ракети по триповерховому будинку у середмісті Одеси.
Нагадаємо, вранці 29 грудня росіяни понад сотнею ракет та десятками дронів атакували низку регіонів України.
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