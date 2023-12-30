В Одесі зросла кількість жертв російської ракетної атаки 29 грудня

Рашисти 29 грудня завдали масованого ракетного удару по Україні, фото: міськрада Одеси

https://racurs.ua/ua/n190871-v-odesi-zrosla-kilkist-jertv-rosiyskoyi-raketnoyi-ataky-29-grudnya.html

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В Одесі зросла до п’яти кількість жертв масованої ракетної атаки, здійсненої рашистами вчора, 29 грудня.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Одеської міської ради.

Стало відомо, що у лікарні помер ще один постраждалий від вчорашньої атаки на місто. Лікарі робили все можливе, аби врятувати життя 77-річного чоловіка, однак його організм не витримав, — вказано в повідомленні.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що померлий отримав тяжкі поранення внаслідок влучання ворожої ракети по триповерховому будинку у середмісті Одеси.

Нагадаємо, вранці 29 грудня росіяни понад сотнею ракет та десятками дронів атакували низку регіонів України.