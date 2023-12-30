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FPV-дрон при плохой видимости попал в БТР с десантом рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190875-fpv-dron-pri-plohoy-vidimosti-popal-v-btr-s-desantom-rashistov-video.htmlРакурс
Захисники України попри умови поганої видимості влучили FPV-дроном у БТР рашистів, який перевозив десант.
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Відповідне відео, зняте камерою дрона, сьогодні, 30 грудня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Чітко у ціль: влучне попадання FPV-дроном у БТР противника з десантом, — вказано в описі відео. — Працює 97-й батальйон 60-ї ОМБр разом з 21-ю ОМБр.
Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.
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