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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

FPV-дрон при плохой видимости попал в БТР с десантом рашистов (ВИДЕО)

30 дек 2023, 21:00
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Захисники України попри умови поганої видимості влучили FPV-дроном у БТР рашистів, який перевозив десант.


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Відповідне відео, зняте камерою дрона, сьогодні, 30 грудня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Чітко у ціль: влучне попадання FPV-дроном у БТР противника з десантом, — вказано в описі відео. — Працює 97-й батальйон 60-ї ОМБр разом з 21-ю ОМБр.

Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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