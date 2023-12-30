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Знищення російських загарбників, скріншот відео
FPV-дрон за умов поганої видимості влучив у БТР із десантом рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190875-fpv-dronom-za-umov-poganoyi-vydymosti-vluchyv-u-btr-iz-desantom-rashystiv-video.htmlРакурс
Захисники України попри умови поганої видимості влучили FPV-дроном у БТР рашистів, який перевозив десант.
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Відповідне відео, зняте камерою дрона, сьогодні, 30 грудня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Чітко у ціль: влучне попадання FPV-дроном у БТР противника з десантом, — вказано в описі відео. — Працює 97-й батальйон 60-ї ОМБр разом з 21-ю ОМБр.
Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.
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