Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n190875-fpv-dronom-za-umov-poganoyi-vydymosti-vluchyv-u-btr-iz-desantom-rashystiv-video.html

Ракурс

Захисники України попри умови поганої видимості влучили FPV-дроном у БТР рашистів, який перевозив десант.

.

Відповідне відео, зняте камерою дрона, сьогодні, 30 грудня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Чітко у ціль: влучне попадання FPV-дроном у БТР противника з десантом, — вказано в описі відео. — Працює 97-й батальйон 60-ї ОМБр разом з 21-ю ОМБр.

Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.