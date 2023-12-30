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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

FPV-дрон за умов поганої видимості влучив у БТР із десантом рашистів (ВІДЕО)

30 гру 2023, 21:00
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Захисники України попри умови поганої видимості влучили FPV-дроном у БТР рашистів, який перевозив десант.


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Відповідне відео, зняте камерою дрона, сьогодні, 30 грудня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Чітко у ціль: влучне попадання FPV-дроном у БТР противника з десантом, — вказано в описі відео. — Працює 97-й батальйон 60-ї ОМБр разом з 21-ю ОМБр.

Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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