Юрий Игнат, фото: «Місто»

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Захисники України в ніч на сьогодні, 31 грудня, збили менше половини запущених росією «шахедів» — 21 із 49.

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Причиною цього стало те, що окупанти спрямували дрони на прифронтові райони, заявив в ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Раніше окупанти запускали дрони-камікадзе углиб України, але зараз росіяни використовують їх для атак поблизу фронті.

Більшість цих ударних дронів з 49 було спрямовано на прифронтову територію. Тобто лінія оборони, де стоять наші бійці, а також прифронтові території Миколаївської, Херсонської, Харківської, Запорізької областей, — наголосив він. — Не вперше ворог застосовує «шахеди» саме так. Це зміна акценту атаки.

Ігнат наголосив, що «шахед» — складна ціль для винищувачів, які має Україна. Тому для їх знищення залучають мобільні вогневі групи.

Знаєте, що «шахед» — ціль не проста. Винищувачі, які за ними ганяються по території України, може п’ять разів облетіти його і не знищити, бо ціль складна для наших винищувачів старих радянських. Власне тому ми розраховуємо, що F-16 нам допоможе, коли з’явиться в Україні, — зазначив він.

Джерело: «РБК-Україна»