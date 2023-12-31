Рашисты в очередной раз атаковали Украину «шахедами», фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/n190881-21-shahed-unichtojili-sily-pvo-v-noch-na-31-dekabrya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 грудня, вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу «Shahed-136/131».

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Пуски «шахедів» здійснювалися з трьох напрямків:

мис Чауда (окупований Крим);

район Приморсько-Ахтарська (рф);

Курська область (рф).

Усього зафіксовано 49 ворожих безпілотників «Shahed-136/131». Також ворог завдав удару по місту Харків шістьма зенітними керованими ракетами С-300, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в різних регіонах України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони, винищувальною авіацією та зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил було знищено 21 «шахед» ворога.