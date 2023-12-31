21 «шахед» знищили сили ППО в ніч на 31 грудня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n190881-21-shahed-znyschyly-syly-ppo-v-nich-na-31-grudnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 грудня, вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу «Shahed-136/131».
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Пуски «шахедів» здійснювалися з трьох напрямків:
- мис Чауда (окупований Крим);
- район Приморсько-Ахтарська (рф);
- Курська область (рф).
Усього зафіксовано 49 ворожих безпілотників «Shahed-136/131». Також ворог завдав удару по місту Харків шістьма зенітними керованими ракетами С-300, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що в різних регіонах України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони, винищувальною авіацією та зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил було знищено 21 «шахед» ворога.
Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об'єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі, — зазначають у Командуванні Повітряних сил.