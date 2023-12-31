Самое распространенное нарушение прав человека на ВОТ назвал Центр нацсопротивления

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Рашисты активно продолжают нарушать права человека на временно оккупированных территориях
Самое распространенное нарушение прав человека на ВОТ назвал Центр нацсопротивленияhttps://racurs.ua/n190886-samoe-rasprostranennoe-narushenie-prav-cheloveka-na-vot-nazval-centr-nacsoprotivleniya.htmlРакурс
Російсько-окупаційна влада продовжує порушувати права людей на ТОТ сходу та півдня України.
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Найпоширенішим порушенням прав людини на окупованих територіях за поточний рік є порушення права на власність. Про це сьогодні, 31 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Російсько-окупаційні війська разом з представниками місцевих окупаційних адміністрацій, а також інші члени незаконних збройних формувань систематично привласнюють або знищують майно місцевих мешканців, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що окупанти користуються тим, що громадяни України, які були змушені виїхати з окупованих територій, не мають змоги підтвердити право власності на нерухомість. «У зв’язку з цим, окупаційна влада не соромлячись допомагає своїм «защитникам отечества», ветеранам бойових дій, особливо тим, які брали активну участь під час широкомасштабного вторгнення, — зазначають у ЦНС.
Крім цього, низка нерухомості на ТОТ використовується та у воєнних цілях, зокрема, для розміщення особового складу та техніки російсько-окупаційних військ, — додають у ЦНС.
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