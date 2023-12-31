Количество российских кораблей в Черном море возросло

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Российские корабли в Черном море продолжают угрожать Украине, фото: «Про цікаве»
Количество российских кораблей в Черном море возрослоhttps://racurs.ua/n190889-kolichestvo-rossiyskih-korabley-v-chernom-more-vozroslo.htmlРакурс
У Чорному морі кількість російських кораблів зросла до дев’яти, серед них жодного ракетоносія. Ще один російський корабель перебуває в Азовському морі.
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Про це сьогодні, 31 грудня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».
У морі 10 бойових кораблів ворожого недофлоту, 9 у Чорному та 1 в Азовському морях. Ракетоносії заведені до пунктів базування, — вказано в повідомленні.
Раніше на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ повідомлялося, що станом на 7.00 сьогоднішнього дня у Чорному морі перебувають п’ять ворожих кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».
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