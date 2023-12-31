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Ракурс
Російські кораблі у Чорному морі продовжують загрожувати Україні, фото: «Про цікаве»

Кількість російських кораблів у Чорному морі зросла

31 гру 2023, 13:57
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У Чорному морі кількість російських кораблів зросла до дев’яти, серед них жодного ракетоносія. Ще один російський корабель перебуває в Азовському морі.


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Про це сьогодні, 31 грудня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

У морі 10 бойових кораблів ворожого недофлоту, 9 у Чорному та 1 в Азовському морях. Ракетоносії заведені до пунктів базування, — вказано в повідомленні.

Раніше на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ повідомлялося, що станом на 7.00 сьогоднішнього дня у Чорному морі перебувають п’ять ворожих кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».

Джерело: Ракурс


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