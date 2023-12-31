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На блокпостах в Киевской области ищут диверсантов, но и вручают повестки уклонистам — комендант Киевской области

На блокпостах в Киевской области ищут диверсантов, но и вручают повестки уклонистам — комендант Киевской области

31 дек 2023, 16:24
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На блокпостах на Київщині шукають диверсантів та терористів, але повістки від ТЦК ухилянтам все ж вручають.


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Про це повідомив у коментарі ТСН комендант Київщини, підполковник Руслан Олійник.

Безпекові заходи у Києві та області з виставленням блокпостів та перевіркою документів та автівок є постійними засобами виявлення диверсійних груп, екстремістів та оголошених у розшук осіб. Також таким чином шукають зброю і вибухові речовини. Втім, якщо на блокпосту буде виявлено людину, що ухиляється від мобілізаційних заходів чи не поновила дані в ТЦК та СП — вона отримає повістку.

Жодних окремих вказівок щодо посилення мобілізації нема. Їх точно не було… Та якщо співробітники поліції по базі перевіряють людину і бачать, що особа перебуває в розшуку як така, що ухиляється від призову, або не поновила облікові данні в ТЦК та СП, то, звісно, в такому разі співробітники територіального центру комплектування будуть виписувати таким громадянам повістки, — зазначив Олійник.

Источник: Ракурс


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