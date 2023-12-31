В Воздушных силах назвали общее число сбитых "Кинжалов"

https://racurs.ua/n190901-v-vozdushnyh-silah-nazvali-obschee-chislo-sbityh-kinjalov.html

Ракурс

Системи ППО Patriot, які працюють в Україні, вже збили 15 російських ракет «Кинджал». Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Аеробалістичні ракети «Кинджал» запускаються з винищувачів МіГ-31К і долають сотні кілометрів за лічені секунди.

4 травня був збитий перший «не имеющий аналогов» «Кинджал» Х-47 — ракета М2. Таким чином, стартував відлік саме з цього часу. Потім було ще шість, ще шість, і зараз маємо уже 15 «Кинджалів», — сказав речник Повітряних сил 31 грудня в ефірі телемарафону.

Ігнат також повідомив, що росія випустила по Україні понад 7,5 тис. ракет від початку повномасштабного вторгнення. Це усіх типів — авіаційні ракети, зенітні ракети С-300, крилаті ракети, балістичні — запущена така кількість, — сказав Ігнат. Він зауважив, що збити всі ворожі ракети неможливо: Збивати ми почали «Петріотом» лише у травні, і то на тій ділянці, там, де він є. Маємо розуміти, що збиваємо ми лише крилаті ракети або ж Х-59.

Сайт «Новинарня» зауважив, що про ті самі 15 збитих «Кинджалів» Ігнат казав в інтерв’ю наприкінці листопада.