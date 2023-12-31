Зеленские поздравили украинцев с Новым годом на фоне шевронов Сил обороны

https://racurs.ua/n190903-zelenskie-pozdravili-ukraincev-s-novym-godom-na-fone-shevronov-sil-oborony.html

Ракурс

Володимир та Олена Зеленські 31 грудня привітали українців з Новим роком на тлі шевронів підрозділів Сил оборони.

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Новий рік по-українськи — коли не тільки вітаємо, а й діємо. Не тільки бажаємо, а й робимо все, щоб побажання здійснились, — написав президент у своїх соцмережах.

Зеленський зазначив, що українці, як ніхто, знають, що «краще завтра не настає саме, бо кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч».

Президент вважає, що український новий рік буде таким, яким «ми його хочемо та зробимо».