Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Фото: ОП

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Новорічне привітання президента України Володимира Зеленського відбулося у ніч на 1 січня.

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Глава держави подякував всім українцям, які поставили своє життя на паузу, відклали все на потім, на «після перемоги», а також всім, хто каже: «Я працюю, і це не подвиг, а обов’язок. Я доначу, і це не подвиг, а норма». Президент наголосив, що «маємо жити за правилом: або ти працюєш, або ти воюєш». Про це йдеться у привітанні, яке опубліковане на YouTube-каналі президента.

Війна багато чого нас навчила. Багато чого показала. Багато чого зробила з нами, змінила нас. Війна роз'єднувала, на жаль, родини, забирала синів і доньок і водночас об'єднала нас в одну велику сім’ю. І 24 лютого ми робили вибір. І суха, беземоційна правда реалій війни полягає в тому, що цей вибір був різним. Хтось залишився тут, в Україні, хтось побіг, хтось був заблокований, хтось вивозив дітей, хтось пішов на фронт, хтось рятував інших, хтось рятував свою родину, хтось виїхав і залишився там, а хтось виїхав і повернувся додому. В Україну, — зазначив він.

Зеленський згадав про формулу миру, яку вже підтримали 80 країн світу. Й про гарантії безпеки для України, до яких сьогодні вже приєдналися 30 держав. Та про «зерновий коридор», який дозволив станом на 31 грудня вивезти майже 13 млн т українського зерна.

Президент розповів про те, що у 2023 році провів 120 зустрічей на рівні лідерів, які принесли українцям 156 тільки оборонних пакетів підтримки. Подякував партнерам за те, що ЗСУ отримали «Петріоти», «Айріси», «Хаймарси», «Насамси», «Гоки», «Абрамси», «Леопарди» та багато іншого. Висловив сподівання український лідер і на винищувачі F-16.

Зеленський пообіцяв, що у 2024 році російські окупанти відчують лють вітчизняного виробництва. Додав, що дії Сил оборони в Чорному морі стали чорною сторінкою в історії російського флоту.

Я бажаю вам, вашим родинам, близьким, усім-усім рідним тепла та здоров’я. Тим, у кого є рідне серце, — хай живуть довго. Тим, кого втратили, — хай залишаться в серці. Коханим — часу. Часу якнайбільше. Дітям — здійснення ваших бажань. Усім людям — людського щастя. А Україні нашій — перемоги й миру. З Новим роком вас, українці! З Новим роком, Україно! Слава Україні! — привітав президент.

Нагадаємо, новорічну ялинку в Костянтинівці Донецької області замість іграшок прикрасили речами загиблих та поранених захисників. Ялинка стоїть обабіч траси, якою часто їдуть українські підрозділи на Часів Яр, що на лінії фронту.