В новогоднюю ночь был нанесен удар по расположению российских военных в Лисичанске, фото: Russia no context

https://racurs.ua/n190925-na-luganischne-v-novogodnuu-noch-proizoshlo-popadanie-po-uchilischu-s-rossiyskimi-voennymi-smi.html

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На Луганщині у новорічну ніч було завдано удару по окупованому Лисичанську, внаслідок чого сталося влучання в училище, де базувалися російські військові.

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Про це сьогодні, 1 січня. Повідомляє видання «Новини Донбасу».

Зазначається, що факт удару по Лисичанську підтверджує окупаційна адміністрація міста. Згідно з повідомленнями окупантів, подія сталася близько 23.40 за київським часом. Стверджується, що в результаті «жоден мирний житель не постраждав».

Водночас Telegram-канал Russia no context пише, що ЗСУ завдали ракетного удару по розташуванню «козацького добровольчого загону» «Кубань» (БАРС-16). Вони базувалися у 94-му училищі в Лисичанську.

Джерело: «Новини Донбасу», Russia no context