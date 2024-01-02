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россия выпустила по Украине 35 "шахедов"

россия выпустила по Украине 35 «шахедов»

2 янв 2024, 08:24
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У ніч на 2 січня окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Усі ворожі дрони збили захисники неба, повідомили Повітряні сили України


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Shahed-136/131 московити запустили з мису Чауда — Крим та району Приморсько-Ахтарськ — рф.

Після того, як ППО знищила усі 35 дронів, росія підняла у повітря 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС для запуску ракет. У Києві та Харкові лунають вибухи, працює ППО.

1 січня Близько 14.00 1 січня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з північного напрямку.

Протиповітряною обороною знищено дев’ять ворожих «шахедів».Також на східному напрямку знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Источник: Ракурс


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