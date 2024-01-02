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В Киеве - попадания и пожары, число пострадавших увеличилось
В Киеве — попадания и пожары, число пострадавших увеличилосьhttps://racurs.ua/n190940-v-kieve-popadaniya-i-pojary-chislo-postradavshih-uvelichilos.htmlРакурс
У Соломʼянському районі Києва вже 10 постраждалих у багатоповерховому будинку, де сталась пожежа через ракетний удар.
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У столиці станом на 8.30 2 січня після масованого удару «кинджалів» та роботи ППО по них:
- у Подільському районі пожежі в кількох місцях.
- у Святошинському — влучання в будівлю соціальної інфраструктури.
- у Печерському — влучання в дах багатоповерхівки.
- в Оболонському — горить складське приміщення.
- у Деснянському районі загоряння в будівлі супермаркету.
У столиці через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах. ДТЕК обіцяє відновити постачання електрики, щойно покращиться безпекова ситуація.
Про відключення світла повідомляє і влада області, зокрема Бучанська громада.
У ДТЕК також повідомили, що через атаку рф частково відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах. Ліквідацію аварій почнуть після закінчення тривоги.
Уночі сили ППО знищили усі 35 запущених рф ударних дронів.
Від ранку триває ракетна атака на Україну. Відомо про пошкодження в Харкові та Києві.
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