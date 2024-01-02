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Ракурс
В Киеве - попадания и пожары, число пострадавших увеличилось

В Киеве — попадания и пожары, число пострадавших увеличилось

2 янв 2024, 08:47
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У Соломʼянському районі Києва вже 10 постраждалих у багатоповерховому будинку, де сталась пожежа через ракетний удар.


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У столиці станом на 8.30 2 січня після масованого удару «кинджалів» та роботи ППО по них:

  • у Подільському районі пожежі в кількох місцях.
  • у Святошинському — влучання в будівлю соціальної інфраструктури.
  • у Печерському — влучання в дах багатоповерхівки.
  • в Оболонському — горить складське приміщення.
  • у Деснянському районі загоряння в будівлі супермаркету.

У столиці через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах. ДТЕК обіцяє відновити постачання електрики, щойно покращиться безпекова ситуація.

Про відключення світла повідомляє і влада області, зокрема Бучанська громада.

У ДТЕК також повідомили, що через атаку рф частково відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах. Ліквідацію аварій почнуть після закінчення тривоги.

Уночі сили ППО знищили усі 35 запущених рф ударних дронів.

Від ранку триває ракетна атака на Україну. Відомо про пошкодження в Харкові та Києві.

Повітряні сили повідомляють про зліт ще одного МіГ-31К і можливий повторний пуск ракети «Кинджал»

Источник: Ракурс


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