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В Киеве ПВО сбила все «шахеды», более 60 ракет Х-101/Х555/Х55 и 10 «Кинжалов»
В Киеве ПВО сбила все «шахеды», более 60 ракет Х-101/Х555/Х55 и 10 «Кинжалов»https://racurs.ua/n190945-v-kieve-pvo-sbila-vse-shahedy-bolee-60-raket-h-101-h555-h55-i-10-kinjalov.htmlРакурс
У КМВА заявили, що сили ППО уразили всі дрони типу Shahed, понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 «Кинджал».
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Командувач Повітряних сил Петро Олещук заявив, що уранці 2 січня армія рф фактично повторила атаку 29 грудня, застосувавши ракети майже всіх типів.
Повітряна тривога у столиці сумарно тривала майже шість годин. Спочатку ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка баражуючих боєприпасів типу Shahed. А слідом за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55.
Одночасно із заходом ракет на Київ, понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено усі БпЛА Shahed та понад шість десятків ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 «Кинджал» (остаточно тип і кількість дадуть Повтіряні сили, зазначили у КМВА).
Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури.
Є потерпілі. Особливо страшні наслідки в Солом’янському районі. Там зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей. Попередньо, вже виявлено понад 25 постраждалих. Ці дані ще уточнюються.
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