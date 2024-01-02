У Києві ППО збила усі «шахеди», понад 60 ракет Х-101/Х555/Х55 та 10 «Кинджалів»

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У КМВА заявили, що сили ППО уразили всі дрони типу Shahed, понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 «Кинджал».

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Командувач Повітряних сил Петро Олещук заявив, що уранці 2 січня армія рф фактично повторила атаку 29 грудня, застосувавши ракети майже всіх типів.

Повітряна тривога у столиці сумарно тривала майже шість годин. Спочатку ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка баражуючих боєприпасів типу Shahed. А слідом за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55.

Одночасно із заходом ракет на Київ, понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено усі БпЛА Shahed та понад шість десятків ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 «Кинджал» (остаточно тип і кількість дадуть Повтіряні сили, зазначили у КМВА).

Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури.

Є потерпілі. Особливо страшні наслідки в Солом’янському районі. Там зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей. Попередньо, вже виявлено понад 25 постраждалих. Ці дані ще уточнюються.