Шольц может досрочно покинуть пост канцлера ФРГ

https://racurs.ua/n190957-sholc-mojet-dosrochno-pokinut-post-kanclera-frg.html

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Видання La Repubblica пише, що Олаф Шольц може достроково залишити посаду канцлера Німеччини у 2024 році.

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Опитування інституту INSA, проведене для BILD та опубліковане 31 грудня, показало, що протягом 2023 року підтримка Соціал-демократичної партії Німеччини впала з 20% до 15%. Ключовий фактор фіаско СДПН, на думку аналітиків, полягає в тому, що лише кожен п’ятий німець позитивно оцінює роботу канцлера Шольца, який представляє партію.

Найбільша італійська газета La Repubblica пише, що Шольц може достроково піти у відставку у 2024 році. При цьому видання не називає джерел інформації. За даними журналістів, наступником Шольця може стати міністр оборони Борис Пісторіус, який нещодавно очолив рейтинг найпопулярніших німецьких політиків.

Причиною відставки канцлера, як повідомляє La Repubblica з посиланням на два джерела, може стати скандал, який стався ще у 2020 році з компанією Wirecard та її босом Яном Марсалеком (зараз він, ймовірно, ховається у Москві). На той час саме Шольц очолював федеральне міністерство економіки та відповідав за фінансовий регулятор, який не помітив найбільшої шахрайської схеми в історії Німеччини з часів Другої Світової війни.

Шольц завжди заперечував свою відповідальність за цей фінансовий скандал. При цьому міністерство фінансів ФРН відхилило прохання оприлюднити зміст зустрічей між Марсалеком та представниками відомства.

У Німеччині аналітики сумніваються у реальності зміни канцлера: зокрема члени СДПН підтримали Шольца на партійній конференції. Одночасно Борис Пісторіус нещодавно закликав Німеччину «готуватися до війни» — донедавна ліве крило СДПН, ймовірно, взагалі могло вимагати виключення з партії за ці слова.