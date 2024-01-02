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Бойцы ВСУ уничтожили российский «Бук» вблизи Донецка. Фото:
Бойцы ВСУ уничтожили российский «Бук» вблизи оккупированного Донецка (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190958-boycy-vsu-unichtojili-rossiyskiy-buk-vblizi-okkupirovannogo-donecka-video.htmlРакурс
Російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1−2» було знищено біля окупованого Донецька.
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Майстерно спрацювали бійці 14-го окремого полку Збройних сил України. Тільки за останні два тижні для бійців цього підрозділу спопелили вже п’ять ворожих систем типу «Бук». Про це 2 січня повідомив Telegram-канал 14-го полку.
Тільки за крайні два тижні це 5-ий ювілейний «Бук» нашої групи 14-ого полку. Ефектний початок 2024-ого року. Разом робимо свою найкращу у світі роботу, — йдеться у повідомленні.
Український журналіст Юрій Бутусов у Telegram написав, що російський зенітно-ракетний комплекс було знищено поблизу окупованого Донецька.
Нагадаємо, оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідки на Донецькому напрямку виявили ворожий зенітний ракетний комплекс «Бук-М2» та станцію виявлення та цілевказання 9С36. По ворожій цілі спецпризначенні скоригували вогонь із реактивної системи залпового вогню HIMARS.
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