СБУ заблокировала вебкамеры, транслировавшие работу ПВО в Киеве. Фото:

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Служба безпеки України заблокувала вебкамери, які транслювали роботу ППО у Києві під час ракетної атаки 2 січня.

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Російські спецслужби змогли зламати дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження для того, щоб шпигувати за Силами оборони у столиці. Один із пристроїв знаходився на балконі багатоповерхівки й використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території. Про це повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що окупанти отримали віддалений доступ до управління цією вебкамерою. Проникнувши до її налаштувань, спецслужби рф змінювали кут огляду та під'єднали її до стрімінгової платформи в YouTube. Таким чином ворог приховано фіксував всю візуальну інформацію у діапазоні роботи камери.

Іншу камеру заблокували в одному зі столичних житлових комплексів, яку мешканці використовували для нагляду за прибудинковим паркінгом. З’ясувалося, що росіяни за допомогою цієї камери віддалено спостерігали за прилеглою територією, у тому числі й за об'єктами критичної інфраструктури.

За наявною інформацією, за допомогою цих камер агресор збирав дані для підготовки і коригування ударів по Києву, — зазначили в спецслужбі.

В СБУ додали, що з початку повномасштабного вторгнення рф кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тис. ІР-камер, які ворог міг використати для коригування ракетних обстрілів по Україні.

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе та ракети вночі та вранці. Під масованим ударом опинилися, зокрема, Київ та Харків, але вибухи лунали також і в інших регіонах. Ворог застосував сьогодні 99 ракет різних типів та 35 «Шахедів», але ППО зуміла знищити 72 ракети та усі безпілотники.